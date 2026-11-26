XİN rəhbəri “Sabah”ın baş məşqçisinə mükafat verdi - FOTO
Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budris Bakıda "Sabah" futbol klubunun baş məşqçisi Valdas Dambrauskasa "Litva Diplomatiyasının Ulduzu" mükafatını təqdim edib.
Day.Az xəbər verir ki, nazir bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
O bildirib ki, diplomatiya yalnız qapalı görüşlər və müqavilələrlə məhdudlaşmır, bəzən futbol vasitəsilə də həyata keçirilir.
"Sabah" FK-nın baş məşqçisi Valdas Dambrauskasa "Litva Diplomatiyasının Ulduzu" mükafatını təqdim etməkdən qürur duyuram. O, komandanı Çempionlar Liqasına çıxaran ilk litvalı baş məşqçidir.
Fədakarlığına, zəhmətinə və Litvanı dünya futbol ictimaiyyətində tanıtmasına görə təşəkkür edirəm! - deyə paylaşımda qeyd edilib.
Xatırladaq ki, ötən gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində Bakıda "Sabah" və "Barselona" (İspaniya) komandaları arasında V tur oyunu keçirilib. Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilən qarşılaşma saat 21:45-də start götürüb. Qarşılaşma Kataloniya təmsilçisinin 4:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
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