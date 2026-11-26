https://news.day.az/azerinews/1877246.html Qanunsuz saxlanılan tüfənglər aşkarladı Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlanıb. Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, noyabrın 25-də polis tərəfindən paytaxtda və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında qanunsuz odlu silah və sursatın aşkarlanaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər keçirilib.
Qanunsuz saxlanılan tüfənglər aşkarladı
Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlanıb.
Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, noyabrın 25-də polis tərəfindən paytaxtda və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında qanunsuz odlu silah və sursatın aşkarlanaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər keçirilib.
Tədbirlər nəticəsində 3 avtomat silahı, 2 tapança, 30 tüfəng, 17 patron darağı və 580 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülüb.
Qanunsuz saxlanılan odlu silah və sursatın aşkar olunması, eləcə də onların qanunsuz dövriyyədən çıxarılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
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