https://news.day.az/azerinews/1877272.html Daha bir məktəbə direktor təyin olundu Ağsu rayonunun Gəgəli kənd tam orta məktəbinə yeni direktor təyin olunub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Vəlcan Mikayılov məktəbin direktoru vəzifəsinə gətirilib.
Daha bir məktəbə direktor təyin olundu
Ağsu rayonunun Gəgəli kənd tam orta məktəbinə yeni direktor təyin olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, Vəlcan Mikayılov məktəbin direktoru vəzifəsinə gətirilib.
Xatırladaq ki, 27 noyabr 2026-cı il saat 15:00-dan etibarən direktor vəzifəsi vakant olan dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə direktorların işə qəbulu prosesi üzrə elektron sənəd qəbulu mərhələsinə başlanılır.
Namizədlər 4 dekabr 2026-cı il saat 17:00-dək https://miq.edu.az/direktor linkinə daxil olaraq elektron qeydiyyatdan keçə bilərlər.
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