Rusiyada yüksək vəzifəli ordu generalı həbs edilib
Rusiya Hava Kosmik Qüvvələrinin (VKS) silahlanma üzrə baş komandanının müavini, general-polkovnik Yuri Qrexov həbs edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Kommersant" qəzeti məhkəmə materiallarına istinadən məlumat yayıb.
Noyabrın 25-də Moskvanın 235 saylı Qarnizon Hərbi Məhkəməsi Rusiya İstintaq Komitəsinin Baş Hərbi İstintaq İdarəsinin vəsatəti əsasında onun barəsində qətimkan tədbiri seçib. Generala qarşı irəli sürülən ittihamın mahiyyəti açıqlanmır.
Yuri Qrexov 1979-cu ildən hərbi xidmətdədir. O, hava hücumundan və raketdən müdafiə qoşunlarında rəhbər vəzifələrdə çalışıb. 2021-ci ildə Rusiya Hava Kosmik Qüvvələrinin silahlanma üzrə baş komandanının müavini təyin edilib və general-polkovnik rütbəsi alıb.
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