https://news.day.az/azerinews/1877306.html Daha bir tiktoker saxlanıldı Sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşımlar edən tiktokeri polis saxlayıb. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, X.Bədəlova "TikTok" sosial şəbəkəsində özünə məxsus profildə canlı yayım açaraq, nalayiq əxlaq normalarına zidd ifadələr işlətdiyi üçün Sabirabad rayonunda polis tərəfindən saxlanılıb.
Daha bir tiktoker saxlanıldı
Sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşımlar edən tiktokeri polis saxlayıb.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, X.Bədəlova "TikTok" sosial şəbəkəsində özünə məxsus profildə canlı yayım açaraq, nalayiq əxlaq normalarına zidd ifadələr işlətdiyi üçün Sabirabad rayonunda polis tərəfindən saxlanılıb.
Onun barəsində hüquqi məsuliyyət tədbirləri görülüb.
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