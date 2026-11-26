https://news.day.az/azerinews/1877374.html Gələn ay Azərbaycana səfər edəcəyəm, lakin Bakıya yox - Simonyan Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Alen Simonyan dekabrın əvvəli Azərbaycana səfər edəcəyini bildirib. Amma o söhbətin Bakıdan getmədiyini diqqətə çatdırıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "News Am" məlumat yayıb. "Bəli, səfər dekabrın əvvəlində baş tutacaq və bu, Bakıda olmayacaq.
Gələn ay Azərbaycana səfər edəcəyəm, lakin Bakıya yox - Simonyan
Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Alen Simonyan dekabrın əvvəli Azərbaycana səfər edəcəyini bildirib. Amma o söhbətin Bakıdan getmədiyini diqqətə çatdırıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "News Am" məlumat yayıb.
"Bəli, səfər dekabrın əvvəlində baş tutacaq və bu, Bakıda olmayacaq. Güman edirəm ki, ya Gəncəyə, ya da başqa bir şəhərə səfər edəcəyəm, lakin Bakı olmayacaq", - deyə Simonyan jurnalistlərə verdiyi açıqlamada bildirib.
Xatırladaq ki, Simonyan ötən həftə mətbuata verdiyi açıqlamada Azərbaycana səfər çərçivəsində texniki məsələlərin və əməkdaşlıq perspektivlərinin müzakirəsinin nəzərdə tutulduğunu bildirmişdi.
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