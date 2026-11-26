Bakıda yağış yağan kimi yollar niyə bağlanır? - Tıxacın əsas səbəbləri
Bakıda yağışlı hava şəraiti yaranan kimi paytaxtın bir çox küçə və prospektində nəqliyyat sıxlığı daha da artır. Sürücülər yollarda uzun müddət gözləməli olur, bəzi istiqamətlərdə isə avtomobillərin hərəkəti xeyli ləngiyir.
Bəs yağış yağanda Bakıda tıxacların artmasının səbəbi nədir?
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, yağışlı havada yollarda hərəkətin çətinləşməsinə bir neçə amil təsir göstərir. İlk növbədə, yaş yol örtüyü avtomobillərin təkərlərinin yola yapışmasını azaldır. Bu səbəbdən sürücülər sürəti aşağı salır, avtomobillər arasında daha çox məsafə saxlayır və manevrləri ehtiyatla yerinə yetirirlər. Nəticədə yolların buraxıcılıq qabiliyyəti azalır.
Digər mühüm səbəblərdən biri də yağış zamanı qəza riskinin artmasıdır. Hətta kiçik yol-nəqliyyat hadisəsi belə hərəkətin bir neçə dəqiqəlik dayanmasına, bəzi hallarda isə uzun tıxacların yaranmasına səbəb ola bilər.
Paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində yağış sularının yığılması da nəqliyyatın hərəkətinə mane olur. Sürücülər su ilə örtülmüş hissələrdən keçərkən sürəti azaldır, bəzi hallarda isə həmin ərazilərdən yayınmağa çalışırlar. Bu isə yollarda əlavə sıxlıq yaradır.
Bundan başqa, Bakıda avtomobillərin sayının çoxluğu və əsas nəqliyyat istiqamətlərinin onsuz da yüksək yüklənməsi yağışlı havada vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Şəhərətrafı ərazilərdən paytaxtın mərkəzinə yönələn nəqliyyat axını da sıxlığın artmasına təsir edən amillərdəndir.
Yağış zamanı işıqforlarda hərəkətin ləngiməsi, piyadaların yolu keçərkən daha ehtiyatlı davranması və avtomobillərin dayanma müddətinin uzanması da ümumi nəqliyyat axınına təsir edir.
Beləliklə, Bakıda yağışlı havada tıxacların artması bir səbəblə bağlı deyil. Yol örtüyünün sürüşkən olması, su yığıntıları, qəza riski və paytaxtın mövcud nəqliyyat yükü eyni vaxtda hərəkətin çətinləşməsinə gətirib çıxarır.
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