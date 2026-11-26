https://news.day.az/azerinews/1877390.html Bakının bir sıra ərazilərində istilik təchizatı dayandırılıb Bakının Xətai rayonunda Cavanşir, Məhəmməd Hadi və Xudu Məmmədov küçələrində, eləcə də Gəncə prospektində istilik təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb.
Bakının bir sıra ərazilərində istilik təchizatı dayandırılıb
Bakının Xətai rayonunda Cavanşir, Məhəmməd Hadi və Xudu Məmmədov küçələrində, eləcə də Gəncə prospektində istilik təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb.
Day.Az xəbər verir ki, "Azəristiliktəchizat" ASC-nin məlumatına görə, "Azərenerji" ASC-nin "Bakı İEM" MMC-yə məxsus 2 saylı util-qazan qurğusunda yaranmış qüsurların aradan qaldırılması üçün istilik enerjisinin ötürülməsi müvəqqəti dayandırılıb.
Qeyd olunan ərazilərdə istilik təchizatının yaxın saatlarda bərpası üçün işlər aparılır.
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