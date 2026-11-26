https://news.day.az/azerinews/1877438.html Naxçıvanda ağır qəza - beş nəfər xəsarət alıb - FOTO Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə rayonun Yarımca kəndi ərazisində qeydə alınıb. "Changan" və "AZSamand" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində beş nəfər xəsarət alıb.
Naxçıvanda ağır qəza - beş nəfər xəsarət alıb - FOTO
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə rayonun Yarımca kəndi ərazisində qeydə alınıb.
"Changan" və "AZSamand" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində beş nəfər xəsarət alıb.
Qəza zamanı xəsarət alan 1982-ci il təvəllüdlü Mehman Qənbərov, 1988-ci il təvəllüdlü Anar Məmmədov, 1988-ci il təvəllüdlü Seyhun Şirinov, 1991-ci il təvəllüdlü Nərmin Qənbərzadə və 1990-cı il təvəllüdlü Nuranə Qənbərova Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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