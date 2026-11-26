https://news.day.az/azerinews/1877439.html Dövlət İdarəçilik Akademiyasının tələbəsi binadan necə yıxılıb? - TƏFƏRRÜAT - VİDEO Tələbənin yaşayış binasından yıxılaraq ölməsinin yeni təfərrüatı məlum olub. Day.Az "Xəzər" TV-yə istinadən xəbər verir ki, həyatını itirən tələbə Həsən Əlili bacısı ilə birlikdə Xırdalan şəhəri "AAAF Park" Yaşayış Kompleksinin binalarından birində yaşayırmış.
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının tələbəsi binadan necə yıxılıb? - TƏFƏRRÜAT - VİDEO
Tələbənin yaşayış binasından yıxılaraq ölməsinin yeni təfərrüatı məlum olub.
Day.Az "Xəzər" TV-yə istinadən xəbər verir ki, həyatını itirən tələbə Həsən Əlili bacısı ilə birlikdə Xırdalan şəhəri "AAAF Park" Yaşayış Kompleksinin binalarından birində yaşayırmış.
Onun atası Pərviz Əliyev bildirib ki, Həsən daim çalışan və mübarizə aparan övlad olub. O, bir sıra sertifikatlar və mükafatlar alıb. Atası hadisənin təfərrüatını da danışıb. Məlum olub ki, Həsən əlindəki kağızlarla eyvana çıxıb və orada müvazinətini itirib.
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının tələbəsi olan Həsən Əlili ali məktəbə qəbul imtahanlarında 700-ə yaxın bal yığıbmış.
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