Ağdərə, Xocalı və Xocavənd rayonlarına növbəti köç prosesi həyata keçirilib - FOTO
Noyabrın 27-də Ağdərə, Xocalı və Xocavənd rayonlarına növbəti köç prosesi həyata keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, bugünkü köç prosesi çərçivəsində Xocalı rayonunun Xanyurdu kəndinə 9 ailə (32 nəfər), Xanabad kəndinə 8 ailə (33 nəfər), Badara kəndinə 4 ailə (7 nəfər), Ağdərə rayonunun Çıldıran kəndinə 15 ailə (49 nəfər), Vəngli kəndinə 10 ailə (43 nəfər), Kolatağ kəndinə 2 ailə (6 nəfər), Heyvalı kəndinə isə 1 ailə (1 nəfər), Xocavənd şəhərinə 7 ailə (30 nəfər), Quzeyxırman kəndinə isə 17 ailə (71 nəfər) qayıdıb.
Ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub.
Açarların təqdim edilməsi və qarşılanma mərasimində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında xüsusi nümayəndəliyinin, eləcə də Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları iştirak ediblər.
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