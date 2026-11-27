Bakıda “Qara cümə” ajiotajı - ticarət mərkəzlərində sıxlıq - FOTO - VİDEO
Noyabrın 27-də "Qara cümə" endirimləri başlayıb. Kampaniyanın ilk günündə ticarət mərkəzlərindəki mağazaların əksəriyyətində alıcı sıxlığı müşahidə olunur.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Bakıda mağazalara marağın artdığı bu günlərdə alıcı üçün əsas sual endirimin nə qədər sərfəli olmasıdır. Vitrində göstərilən faiz ilk baxışdan cəlbedici görünə bilər. Qənaəti müəyyən etmək üçün isə məhsulun kampaniyadan əvvəlki qiymətinə və eyni modelin digər mağazalarda neçəyə satıldığına baxmaq lazımdır.
Kampaniyanın şərtləri də alış qərarına təsir edir. Endirim yalnız seçilmiş modellərə, ölçülərə və ya rənglərə aid ola bilər. Məhsulu hissə-hissə ödəməklə almaq istəyənlər üçün aylıq ödənişlə yanaşı, yekunda nə qədər pul ödəyəcəklərini də müqayisə etmək vacibdir. Alışdan əvvəl dəyişdirmə və geri qaytarma şərtlərini öyrənmək də sonradan yarana biləcək anlaşılmazlıqların qarşısını ala bilər.
Sıxlıq və məhdud vaxt təəssüratı alıcını qərarını tez verməyə sövq edə bilər. Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş alış siyahısı və büdcə isə kampaniyanın konkret faydasını görməyə kömək edir. Məsələn, alınması planlaşdırılan məhsulun qiyməti əvvəlki günlərlə müqayisədə aşağı düşübsə, endirim real qənaət imkanı yaradır. Əlavə alışlar isə həmin qənaəti azalda bilər.
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