Vanqanın 2027-ci il proqnozu: Buğa bürcünü böyük maliyyə uğuru gözləyir?
Məşhur bolqar kahini Baba Vanqaya aid edilən 2027-ci il proqnozlarında Buğa bürcündən olanların maddi baxımdan uğurlu dövr yaşayacağı iddia olunur. Bildirilir ki, uzun müddətdir davam edən iqtisadi çətinliklər geridə qala, yeni iş təklifləri və gəlirli əməkdaşlıqlar qazancın artmasına şərait yarada bilər.
Day.Az xəbər verir ki, astroloji şərhlərə görə, xüsusilə ticarət, sahibkarlıq və iş ortaqlıqları sahəsində çalışan Buğaları yeni fürsətlər gözləyə bilər.
Vəzifə yüksəlişi, karyera dəyişikliyi və gözlənilməz təkliflər onların gəlirlərini artıraraq maddi vəziyyətlərində ciddi dəyişiklik yarada bilər. Hətta bəzi iddialarda milyonlarla dollar qazanmaq ehtimalından da bəhs edilir.
Bununla belə, Vanqaya aid edilən bu proqnozların həqiqiliyini təsdiqləyən etibarlı sənəd yoxdur. Astroloji şərhlərin də elmi əsası mövcud deyil. Buna görə də deyilənlər təsdiqlənmiş gələcək proqnozu deyil, yalnız astroloji iddialar kimi qiymətləndirilməlidir.
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