Soyuq duş xəstəlik səbəbindən işə çıxmama hallarını azalda bilər – Araşdırmadan maraqlı nəticə
Müntəzəm soyuq duş qəbul etmək xəstəlik səbəbindən işə çıxılmayan günlərin sayını azalda bilər. 12 həftə davam edən araşdırmada soyuq duş qəbul edən şəxslərin xəstəlik günlərinin 26 faiz, işə çıxmadıqları günlərin isə 31 faiz azaldığı müəyyən edilib. Bununla belə, mütəxəssislər bu nəticələrin soyuq duşun immuniteti gücləndirdiyini və xəstəliklərdən qoruduğunu sübut etmədiyini bildirirlər.
Day.Az xəbər verir ki, araşdırmada iştirakçılar təsadüfi qruplara bölünməyib, nəticələr isə onların öz açıqlamalarına əsaslanıb. Həmçinin iştirakçıların yalnız 37 faizi 12 həftə ərzində hər gün soyuq duş qəbul etməyi bacarıb.
Soyuq duş hər kəs üçün təhlükəsiz deyil. Xüsusilə ürək xəstəlikləri, astma və qan dövranı problemləri olan şəxslər ehtiyatlı olmalıdırlar. Qəfil soyuq suya məruz qalmaq ürək-damar sisteminə əlavə yük yarada bilər. Mütəxəssislər soyuq duşun peyvənd, keyfiyyətli yuxu və sağlam həyat tərzini əvəz etmədiyini vurğulayırlar.
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