https://news.day.az/azerinews/1877752.html Lökbatanda yol qəzası: avtomobil piyada səkisinə çıxıb Bakının Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə Trend-in hadisə yerində olan müxbiri məlumat verir. Məlumata əsasən, hərəkətdə olan minik avtomobilinin sürücüsü idarəetməni itirərək nəqliyyat vasitəsini piyada səkisinə çıxarıb. İlkin məlumata görə, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
Lökbatanda yol qəzası: avtomobil piyada səkisinə çıxıb
Bakının Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Bu barədə Trend-in hadisə yerində olan müxbiri məlumat verir.
Məlumata əsasən, hərəkətdə olan minik avtomobilinin sürücüsü idarəetməni itirərək nəqliyyat vasitəsini piyada səkisinə çıxarıb.
İlkin məlumata görə, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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