https://news.day.az/azerinews/1877767.html Ağsuda 2 maşın toqquşdu: Ölən var Ağsuda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Day.Az xəbər verir ki, ötən gün axşam saatlarında Ağsu şəhəri ərazisində Ələddin Qədirovun idarə etdiyi "VAZ-2106" və Simran Əhmədlinin idarə etdiyi "Ford Transit" markalı avtomobillər toqquşub.
Ağsuda 2 maşın toqquşdu: Ölən var
Ağsuda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, ötən gün axşam saatlarında Ağsu şəhəri ərazisində Ələddin Qədirovun idarə etdiyi "VAZ-2106" və Simran Əhmədlinin idarə etdiyi "Ford Transit" markalı avtomobillər toqquşub.
Nəticədə "VAZ-2106"nın sürücüsü xəsarət alıb, sərnişin - həyat yoldaşı 60 yaşlı Məlahət Qədirova isə hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı polis tərəfindən araşdırmalar aparılır.
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