Госпитализирован народный артист Азербайджана

Народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", композитор Хайям Мирзазаде госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Баку. Об этом сообщили Trend в медицинском учреждении, передает Day.Az.

Причина госпитализации неизвестна.

Хайям Мирзазаде родился 5 октября 1935 года в Баку. В 1957 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Хайям Мирзазаде - ученик Гара Гараева. С 1957 года преподавал в Азербайджанской государственной консерватории.С 1969 по 1983 годы - заведующий кафедрой композиции Азербайджанской государственной консерватории. Автор симфонических и камерных произведений, музыки к драматическим спектаклям и кинофильмам, лирических песен.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook