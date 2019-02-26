В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер органной музыки, посвященный памяти жертв Ходжалинского геноцида. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие было организовано Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева и Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли (БМА).

В начале вечера минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинской трагедии.

На мероприятии под руководством заслуженной артистки Юлизаны Кухмазовой выступил студенческий хор БМА, а также лауреаты международных конкурсов Шафаг Абдуллаева, Сабина Бейлярбекова, солисты - заслуженный артист Ильхам Назаров, Ислама Абдуллаева, Орхан Гусейнли и другие.

На вечере прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Художественный руководитель программы - заслуженный деятель искусств, профессор Таира Тагубова.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.