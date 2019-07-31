Пространство современного искусства YARAT представило в Проектном Пространстве ARTIM коллективную выставку под названием "Забудь все ранее известное тебе, и лишь потом узнай, кто я такой". В рамках данного проекта свои работы демонстрируют резиденты YARAT Агиль Абдуллаев (Азербайджан), Диана Гаджиева (Азербайджан), Чинара Меджидова (Азербайджан), Эла Штефанац (Хорватия) и Катя Верхель (Нидерланды), передает Day.Az со ссылкой на Trend.



Целью выставки работ резидентов YARAT является исследование того, как феномен "двуликого Януса" проявляется в общественном мнении, способном играть одновременно и конструктивную, и деструктивную роль. В рамках выставки прозвучат рассказы, основанные на личном опыте, суевериях или городских легендах, происхождение которых кроется в местном мифотворчестве, а также в молодежной культуре, развивающейся вдоль тонкой линии между истиной и ложью, реальностью и вымыслом. Целью выставки является исследование того, что мнение может помочь привлечь внимание, но также может быть использовано как инструмент оскорбительных манипуляций и агитации в форме сплетен, слухов или в такой крайней форме, как издевательство. Выставка сопровождается образовательной программой, в центре которой стоит вопрос: как это происходит и как это можно предотвратить?

Как рассказала Trend Life куратор проекта Анна Фех, выставка рассказывает о коллективном мнении, которое может как создавать, так и разрушать. Это могут быть разговоры, сплетни, буллинг...

"Обычно на выставке резидентов авторы сами выбирают тему, над которой хотят работать, и которая им интересна. Но в этот раз я предложила художникам тему, и что интересно, каждый из них подошел к ее исследованию своеобразно. Если кто-то говорит о буллинге прямым текстом, то другие рассматривают этот вопрос в более широком понимании, то есть, как мы представляем себя обществу и кем на самом деле являемся внутри. Основной задачей выставки является привлечь внимание к данной теме, и то, как это можно предотвратить. Мы сделаем это посредством очень обширной образовательной программы, в рамках которой предусматриваются сессии и диалоги, показы фильмов, привлечение специалистов в этой сфере", - сказала Анна Фех.

Видеофильм Агиля Абдуллаева сфокусирован на том, как друзья влияют на человека. Поставленная задача решается путем конструирования диалогов, характерных для студенческой среды четырех разных этапов высшего образования. Этот новый видеофильм и связанные с ним печатные материалы осуждают любые проявления оскорблений и насилия в подростковой среде, уделяют особое внимание зависимости и воспоминаниям объектов грубых нападок и издевательств. Фильм отслеживает механику спасительных привычек благополучия, молодости и счастья, осаждает нас многообразием характеров и охотится за нашими тревогами. Агиль сам исполняет все роли. Используя в кадре фоны по технологии хромокей, он создает зловеще счастливую среду. Некоторые истории, персонажи и объекты исследования рушатся сами и ведут к полному разрушению больного общества, представленного Абдуллаевым, но он не очень-то верит в то, что есть смысл менять подобные слабые звенья на более устойчивые.

Работа "Естественный отбор" Дианы Гаджиевой освещает дарвиновскую теорию выживания наиболее приспособленных особей. Теория утверждает, что те организмы, которым довелось быть лучше адаптированными к существующим условиям окружающей среды, имеют преимущество и выживают чаще других. Это позволяет им передавать свои гены последующим поколениям чаще других, менее приспособленных особей. Диана Гаджиева считает издевательства формой насилия, проявлением примитивной силы и составной частью человеческой реальности, что можно наблюдать у молодежи уже в раннем возрасте. Ее мультимедийная инсталляция раскрывает жестокость биполярного поведения человека в режиме выживания.

По словам Дианы Гаджиевой, хорошо известной публике в качестве певицы, она окончила резидентуру в YARAT и это ее финальный проект.

"Считаю, что человек должен проявляться так, как ему хочется, тем более, если ему есть что сказать. На данном этапе мне было что сказать. В своей работе "Естественный отбор" я скорее констатирую факт того, что современный человек, общество не могут обойтись без примитивной жестокости. У всех людей восприятие реальности абсолютно разное, и в своей работе я представила восемь историй - это люди, которые каким-либо образом были подвержены любой форме насилия. Потому что я считаю буллинг формой насилия, абсолютно примитивной. Кто-то из этих людей добился успеха, а кто-то, к сожалению, не смог. Что касается суицида, то ни для кого не секрет, что подростки часто думают на эту тему. Сюрпризом становится отношение взрослых, когда это происходит. И мы можем повлиять на свое отношение к этому, но искоренить жестокость невозможно, потому что мир не может существовать без этого - это утопия", - подчеркнула Гаджиева.

Видео Чинары Меджидовой "Слова-пули" исследует слово как одно из мощнейших орудий современности, которое может быть использовано как негативно, так и позитивно. Посредством опроса она провела исследование, вскрывающее причины, по которым люди чаще всего подвергаются издевательствам. Оказалось, что это внешность, этническая принадлежность, раса или социальный статус. В социальных сетях созрела еще одна платформа для приставаний, известная как кибер-издевательство. Художницу интересуют причинно-следственные параметры словесных атак, способных повлиять на всю последующую жизнь жертвы, вызывая у нее душевную и психологическую нестабильность, особенно в детском возрасте. Она сравнивает коллективное словесное насилие, позорящее объект этих оскорблений, с бомбой замедленного действия, угрожающей однажды разорваться среди множества жертв.

С Девичьей башней связано немало бакинских легенд. Одна из них гласит, что девушка бросилась с башни для того, чтобы избежать кровосмесительного брака с правителем города, которого часто называют ее отцом. Есть и такая легенда, что брат заточил в эту башню свою сестру, а она в отместку бросилась оттуда вниз и разбилась. Тогда Бог создал Каспийское море, которое затопило пастбища этого человека. И в каждой из легенд повторяется один и тот же примечательный элемент - это похищение особо значимой девушки, либо первенца, и затем ее добровольная смерть. Именно этим объясняется название башни, а также происхождение местных социальных норм, формирующих коллективное сознание. В видео Кати Верхель под названием "Девица" группа юных девушек разыгрывает, разрушает и перестраивает старые мифы о башне с тем, чтобы задаться вопросом о ее значении сегодня.

"Моя работа посвящена Девичьей башне. Впервые приехав в Баку, хотела узнать больше о ее истории, но дело в том, что Девичью башню окутывает множество легенд, мифов, преданий. И я решила создать фильм, в котором сняла 14-летних девочек, они делятся своим мнением на эту тему", - сказала Верхель.

Инсталляция Элы Штефанац под названием "Безымянный ренессанс" исследует вопрос "Что кроется под маской репрезентативности?". В своем видео-перформансе она одета в белую мужскую сорочку навыпуск, которую считает типичным элементом одежды азербайджанского мужчины. Она пытается помыться мочалкой-губкой, но ее усилия напрасны: чем больше она трет себя, тем грязнее становится сорочка. Ее банная жестикуляция имитирует невозможность вернуться в безупречное первоначальное состояние после того, как заглянешь за толстые двери репрезентативности. Вторая часть инсталляции состоит из деревянного стола с почвой и семенами, которые за время выставки будут прорастать, цвести, а также увядать и сохнуть. Используя такие типичные элементы быта, как стол и хрупкий растительный материал, художница отображает сильное поле взаимного тяготения и напряженности между реальностью и идеалом, создает образ семьи, хранящей ценности собственного образа жизни и неспособной принять противоречие между образом "доброго" внешнего мира и миром реальным. В серии автопортретов "Резидент" Штефанац исследует свои чувства в городе, в котором хочется спрятаться, вписаться в свое окружение, не выделяться.



Выставка продлится до 29 сентября 2019 года. Рабочие часы: вторник - воскресенье, 12.00 - 20.00.

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