В Баку с 10 по 20 октября пройдет третий Международный театральный фестиваль M.A.P., организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль M.A.P. - аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) - сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

Как и в предыдущие два сезона, фестиваль охватит все главные театральные площадки города и ознакомит зрителей с наиболее яркими постановками, появившимися за последние несколько лет. В программе 18 спектаклей, представляющих самые разные жанры и направления - от драмы, современного танца, физического театра и кукольных представлений до клоунады и музыкальных постановок с элементами циркового шоу.

В этом году участниками фестиваля стали - Государственный академический театр им. Е. Вахтангова (Россия), Инженерный театр "AXE" (Россия), театр "Приют комедианта" (Россия), театр "Кукольный дом" (Россия), Новый Рижский театр (Латвия), Академический малый драматический театр - Театр Европы (Россия), Кукольный театр Дэвида Эспинозы (Испания), коллектив "OLE!" (Испания-Великобритания), Театр "WHS" (Финляндия), всемирно известный танцевальный коллектив "Kibbutz Dance Company" (Израиль), театр "Sardegna" (Италия), театр "Ателье" (Россия), коллектив "Puppet Cinema" (Израиль) и компания "Recirquel" (Венгрия).

Фестиваль будет проходить на 7 театральных площадках: Азербайджанский государственный академический музыкальный театр; Азербайджанский государственный академический русский драматический театр; Творческая сцена UNS; Центр современного искусства YARAT; Азербайджанский государственный кукольный театр; Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр; Оперная студия при Бакинской музыкальной академии им. Уз.Гаджибейли

Фестиваль официально откроется спектаклем "Сборище сумасшедших" режиссера Кямрана Шахмардана, который переосмыслил одноименную пьесу классика азербайджанской литературы Джалила Мамедгулузаде, наполнив ее новым, актуальным для современного общества звучанием, музыкой и драйвом. Однако первые фестивальные ласточки появятся еще в начале сентября, когда бакинская публика сможет увидеть сразу три спектакля легендарного Вахтанговского театра. Постановка "Евгений Онегин" Римаса Туминаса уже успела завоевать признание критиков и зрителей по всему миру, а в Баку ее можно будет увидеть на сцене Государственного музыкального театра. Еще две свои работы ("Медея" с Юлией Рутберг и "Крик лангусты") вахтанговцы покажут на сцене Русского драматического театра.

Там же, на сцене Русской драмы, можно будет посмотреть "Дядю Ваню" великого Льва Додина с восхитительной Ксенией Раппопорт в роли Елены Андреевны.

Петербургский театр "Приют комедианта" привезет модную сейчас пьесу "Человек из Подольска" о поисках смысла и неумении ощутить вкус и радость жизни. Текст Дмитрия Данилова выдержал много постановок и в 2018 году был удостоен премии "Золотая Маска" с формулировкой "за работу драматурга".

Новый Рижский театр вошел в программу с уже полюбившейся зрителям пьесой "Соня" ироничной Татьяны Толстой. Поставил пьесу знаменитый латвийский театральный режиссёр Алвис Херманис, Лауреат высшей театральной награды Европы в номинации "Новая театральная реальность".

Фестиваль M.A.P., как и раньше, стремится соответствовать статусу образовательной платформы, где молодые актеры, режиссеры и драматурги могут обмениваться знаниями и учиться у более опытных коллег. Октябрьская программа будет богата лекциями и мастер-классами от гостей фестиваля. Более подробная информация скоро будет доступна на сайте фестиваля.

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell уже третий год подряд является главным спонсором и основным партнером Фестиваля M.A.P. Bakcell делает все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие культуры и искусства в Азербайджане, а также популяризацию духовных ценностей среди молодого поколения.

Открытие M.A.P. будет сопровождаться экспозицией постеров всех спектаклей, которые были представлены на фестивале за 3 года его существования. Таким образом, у гостей Центра YARAT будет возможность познакомиться с самыми яркими моментами истории фестиваля еще до того, как они попадут в зрительный зал.

"Для меня театр - мистическое пространство, которую я пытаюсь исследовать. Актер и зритель живут в этом пространстве взаимно сопереживая друг другу и каждый выбирает свое. Мой театр может быть иногда парадоксальными и гротесковым для того, чтобы магические силы актеров на сцене открылись еще больше. Близок моему сердцу театр в традициях Ежи Гротовского и Антонина Арто. Также системы Михаила Чехова и Ежи Гротовского, направленные на развитие психофизики актера и его особенности работать с внутренней энергией. Театр без границ - вот, что мне бы хотелось вложить в концепцию будущего фестиваля. Фестиваль, разрушающий границы и с помощью театрального моста соединяющий культуры и объединяющий вокруг этого события сопереживающих людей.

Стирая границы между направлениями театра, нам хотелось бы в общей палитре фестиваля показать разные цвета - линии театра, начиная от уличной клоунады, заканчивая оперы и балетом, а также аудиовизуальными линиями театра. Тем самым давая возможность зрителю выбирать между театральными направлениями голосуя билетами. Конечно же обязательно учитывая новые тенденции в театральном мире и стараться удивлять азербайджанского зрителя новыми идеями.

Возможность выбирать между театральными жанрами - вот высшая цель нашего фестиваля. Именно город Баку со своей инфраструктурой, многочисленными театрами и музеями, а также парками и бульварами, является основным героем нашего фестиваля. Я уверен, в том, что театр - это душа и зеркало общества. Абсолютно не согласен с определением "театральная нация". Театр - это явление общепланетарное и имеет синтетический язык и доступен каждому народу. Что уж говорить о нашем театральном наследии. Традиционный площадной театр, идущий корнями из глубин веков. До сих пор мы его традиционно вспоминаем на празднике Новруз.

А также мы подарили миру свою линию в опере мугам и тем самым внесли свою лепту и обогатили театральный мир. Мы любим театр, мы его понимаем. Пришло время, когда мы должны за него голосовать своим посещением и участием в театральной жизни. Вы можете любить театр, вы можете его ненавидеть. Только не будьте к нему равнодушны.

Я очень благодарен Пространству современного искусства YARAT и лично Аиде Махмудовой за возможность передать свои знания и свой опыт азербайджанскому зрителю. М.А.Р. - это ваш театральный праздник. Добро пожаловать!", - сказал художественный руководитель фестиваля М.А.Р. Камран Шахмардан.

Программа фестиваля

Дата Время Локация Театр Спектакль 1 сентября 19:00 Азербайджанский государственный академический музыкальный Театр Государственный aкадемический театр имени Е. Вахтангова Евгений Онегин 2 сентября 19:00 Азербайджанский государственный академический музыкальный Театр Государственный aкадемический театр имени Е. Вахтангова Евгений Онегин 3 сентября 19:00 Азербайджанский государственный академический музыкальный Театр Государственный aкадемический театр имени Е. Вахтангова Евгений Онегин 19:00 Азербайджанский государственный академический русский драматический театр Государственный aкадемический театр имени Е. Вахтангова Крик Лангусты 4 сентября 19:00 Азербайджанский государственный академический русский драматический театр Государственный академический театр имени Е. Вахтангова Медея 10 октября 19:00 Творческая сцена ÜNS (Открытие) Проект Кямрана Шахмардана Сборище сумасшедших 11 октября 16:00 Центр YARAT AXE Пух и Прах 20:00 Творческая сцена ÜNS Приют Комедианта Человек из Подольска 12 октября 12:00 Азербайджанский государственный кукольный театр (малый зал) Кукольный Дом Золушка 20:00 Азербайджанский государственный академический музыкальный театр New Riga Theatre Соня 13 октября 12:00 Азербайджанский государственный кукольный театр (большой зал) Кукольный Дом Спящая красавица 20:00 Азербайджанский государственный академический русский драматический театр Театр Европы Дядя Ваня 14 октября 19:00 Центр YARAT Кукольный Театр Дэвида Эспинозы Универсальная история 15 октября 15:00 Центр YARAT Кукольный Театр Дэвида Эспинозы Универсальная история 20:00 Оперная студия при БМА OLE Три сумасшедшие гитары - "El Guapo", "El Gentleman" и "El Grotesco" 16 октября 15:00 Центр YARAT Кукольный Театр Дэвида Эспинозы Универсальная история 20:00 Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр Театр "WHS" Depart 17 октября 20:00 Азербайджанский государственный академический музыкальный театр Компания современного танца "Киббуц" Asylum 18 октября 20:00 Азербайджанский государственный академический русский драматический театр Театр "Sardegna" Macbettu 19 октября 20:00 Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр Театр "Ателье" Moscow Boys 20 октября 17:00 Центр YARAT Театр "Puppet Cinema" Salt of the Earth 20:00 Азербайджанский государственный академический музыкальный театр Recirquel Company Paris de Nuit

Некоммерческая организация - Пространство современного искусства YARAT, учрежденная в 2011 году Аидой Махмудовой, располагается в столице Азербайджана Баку. YARAT (от слова "yaratmaq", что в переводе с азербайджанского языка означает "творить") принял на себя долгосрочные обязательства по созданию центра активности в сфере искусства и образовательно-исследовательской деятельности на Кавказе, в Центральной Азии и прилегающем регионе.

Центр современного искусства YARAT, Проектное пространство ARTIM, Мастерские YARAT, обширные образовательные и общественные проекты являются составными частями Пространства современного искусства YARAT. Центр Искусства YARAT открылся в марте 2015 года и является основным выставочным пространством организации. Центр YARAT, расположенный в бывшем штабе военного флота советского периода на площади 2000 м2, является культурным центром регионального масштаба и пространством для выставочных и образовательных проектов. В программу выставок включены новые работы художников, анализирующих данный регион. Сотрудничая с известными художниками международного уровня, центр организует их выставки, и одновременно с этим поддерживает художников из разных регионов Азербайджана, предоставляя им возможность представить свои работы.

В октябре 2015 года YARAT учредил в Старом городе публичную и экспериментальную площадку Проектное пространство ARTIM. ARTIM (что на азербайджанском означает "прогресс") - демонстрирует экспериментальный опыт и новые произведения перспективных молодых профессионалов в сфере искусства, а также иностранных художников-участников программы резидентуры. В течение года в Проектном пространстве ARTIM проводятся проекты разного масштаба, и действует программа ARTIM LAB. Эта программа позволяет молодым художникам участвовать в семинарах, накапливать опыт в мастерских, генерируя идеи и создавая новые произведения.

Учрежденная в 2016 году YARAT Программа Резидентуры позволяет участникам в течение трех месяцев создавать работы, связанные с регионом, находясь в постоянном диалоге с местными художниками, кураторами и коллекционерами. Участниками программы резидентуры в течение года могут стать 6 международных и 4 местных художника.

С момента своего создания образовательные проекты являются основой деятельности YARAT. Посредством образовательной программы, включающей различные курсы, семинары, лекции, кинопоказы, фестивали, литературные и театральные вечера, а также мастер-классы для всей семьи, YARAT стремится заинтересовать максимально широкую аудиторию, активно формируя арт-сообщества и пропагандируя современное искусство.

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения. Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Благодаря более чем 7500 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99 процентов населения и 93 процента территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell "Лучшей по итогам тестирования" (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана "Самой Скоростной Мобильной Сетью" в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

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