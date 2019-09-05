Любовь и ненависть, верность и предательство, повеленья и неповиновение - история "Медеи" взволновала бакинских театралов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P., организованного Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, Государственный академический театр имени Е.Вахтангова представил в столице Азербайджана постановку "Медея". Главные роли в спектакле исполнили народная артистка России Юлия Рутберг и актер Григорий Антипенко. Показ прошел на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

"Медея" - спектакль трагический, который с первых минут вовлекает зрителя, заставляет думать, сопереживать, ненавидеть героев.

Медея - дочь царя Колхиды - влюбляется в предводителя аргонавтов [прим. - в древнегреческой мифологии участники похода в Колхиду] Ясона. Ослепленная любовь к Ясону Медея похищает у отца золотое руно и убивает брата. После многолетних скитаний Медея, Ясон и их дети находят пристанище во владениях Креона. Весть о том, что Ясон задумал жениться на дочери царя терзает Медею. Для нее предательство Ясона - это разрушение ее жизненного пространства, душевной гармонии.

Креон повелевает Медее оставить детей и покинуть его владения. Но та, кто обокрала отца и убила брата, не будет повиноваться. Разговор Медеи и Ясона самый эмоциональный момент спектакля - упреки, обвинения, нападки. Когда-то до безумия любившие друг друга Медея и Ясон превратились во врагов, готовых в любой момент взяться за нож.

За годы они изменились оба, и эти перемены друг друга они не принимают и отвергают. Ясон принуждает Медею уйти, но она не может быть побежденной...

Решив отомстить сопернице, она посылает ей через своих детей свадебный подарок - отравленный пеплос и диадему.

Сама Медея уходит в небытие вместе с детьми, ибо не может оставить их такому Ясону, благоденствующему в созданном им мире филистерского равнодушия.

Великолепная актерская игра - "на разрыв", захватывающие монологи и диалоги, интересные световые решения и декорации - постановка прошла на одном дыхании, оставив не похожее ни на что "послевкусие".

"Браво... Браво... и еще раз Браво!" кричали зрители актерам.

Юлия Рутберг в свою очередь поблагодарила бакинскую публику за теплый прием, отметив, что труппе Театра имени Е.Вахтангова здесь очень понравилось.

Отметим, что коллектив Театра имени Е.Вахтангова представил три спектакля - в постановке Римаса Туминаса "Евгений Онегин" (1- 3 сентября) на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, в постановке Михаила Цитриняка "Крик лангусты" (3 сентября) и "Медея" (4 сентября) - на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. В гастролях приняли участие: Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Ольга Лерман, Леонид Бичевин, Артур Иванов, Олег Макаров, Юрий Шлыков, Григорий Антипенко, Андрей Ильин и др. Спектакли прошли на русском языке с азербайджанскими субтитрами.

Фестиваль M.A.P. - аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) - является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом, сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра.

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