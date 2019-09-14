В YARAT пройдет танцевальный перформанс
19 сентября Пространство современного искусства YARAT приглашает всех желающих стать зрителями и участниками перформанса, созданного сценаристом Нигяр Султановой и хореографом Нигяр Ибрагимбейли. Перформанс создан в рамках персональный выставки корейской художницы Зейди Ча "Дитя Магохалми и эхо творения".
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на YARAT, в 2016 году Нигяр Султанова проходила обучение у известного хореографа Алито Алесси по программе сертификации преподавателей методу DanceAbility, передает Day.Az.
В июне 2017 года она открыла "Инклюзивную танцевальную компанию - DanceAbility Azerbaijan". Миссия компании заключается в том, чтобы объединить людей с разными возможностями посредством танца и движения. Н.Султанова регулярно ведет инклюзивные занятия DanceAbility в проекте "Ярадан" ("Yaradan Project"). На данный момент она обучается в "School of Ecstatic Movement".
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