Во Дворце Гейдара Алиева прошел яркий концерт "Jast Jazz"
Вчера во Дворце Гейдара Алиева прошел яркий концерт под названием "Jast Jazz", который представил публике азербайджанский джаз.
Отличающийся своим уникальным колоритом, азербайджанский джаз продолжает развиваться благодаря влюбленным в этот жанр музыкантам. И подобные концерты отечественных музыкантов, которые периодически проводятся на сцене Дворца Гейдара Алиева, становятся прекрасной возможностью для проявления их талантов.
Джаз - это свобода самовыражения. В этой музыке нет никаких границ, чему мы вновь свидетельствовали благодаря талантливым исполнителям.
Вечер начался с "Düşüncələr" Вагифа Мустафазаде и "Эскиза" Гара Гараева, которые великолепно исполнила пианистка, президентский стипендиат Сада Гаджизаде.
Далее публику порадовало выступление трио "Шур" под управлением заслуженного артиста Азербайджана, тариста Вусала Искендерзаде.
В этот вечер выступили трио Ниджата Асланзаде, лауреат международных конкурсов Айтан Оруджалиева, Джошгун Дадашев и его группа "Coffee band", Искандер Алескеров, Тофик Джабаров, Руслан Гусейнов, Агамехти Мирзоев, Ляман Аббасзаде, Турал Рафаэль, Нармин Мамедли и др.
Открытием для многих зрителей стал квартет "The patience band", который поразил своей виртуозностью и вызвал овации зала.
В заключение вечера восхитил публику своим исполнением заслуженный артист Азербайджана, известный тарист Шахрияр Иманов. Зал наградил музыканта восторженными возгласами и аплодисментами.
Н. Гасымова
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре