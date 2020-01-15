https://news.day.az/culture/1194332.html Во Дворце Гейдара Алиева прошел яркий концерт "Jast Jazz"

Во Дворце Гейдара Алиева прошел яркий концерт "Jast Jazz"

Культура, 15 января 2020 17:45 237

Вчера во Дворце Гейдара Алиева прошел яркий концерт под названием "Jast Jazz", который представил публике азербайджанский джаз.

Отличающийся своим уникальным колоритом, азербайджанский джаз продолжает развиваться благодаря влюбленным в этот жанр музыкантам. И подобные концерты отечественных музыкантов, которые периодически проводятся на сцене Дворца Гейдара Алиева, становятся прекрасной возможностью для проявления их талантов.

Джаз - это свобода самовыражения. В этой музыке нет никаких границ, чему мы вновь свидетельствовали благодаря талантливым исполнителям.

Вечер начался с "Düşüncələr" Вагифа Мустафазаде и "Эскиза" Гара Гараева, которые великолепно исполнила пианистка, президентский стипендиат Сада Гаджизаде.

Далее публику порадовало выступление трио "Шур" под управлением заслуженного артиста Азербайджана, тариста Вусала Искендерзаде.

В этот вечер выступили трио Ниджата Асланзаде, лауреат международных конкурсов Айтан Оруджалиева, Джошгун Дадашев и его группа "Coffee band", Искандер Алескеров, Тофик Джабаров, Руслан Гусейнов, Агамехти Мирзоев, Ляман Аббасзаде, Турал Рафаэль, Нармин Мамедли и др.

Открытием для многих зрителей стал квартет "The patience band", который поразил своей виртуозностью и вызвал овации зала.

В заключение вечера восхитил публику своим исполнением заслуженный артист Азербайджана, известный тарист Шахрияр Иманов. Зал наградил музыканта восторженными возгласами и аплодисментами. 

Н. Гасымова

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