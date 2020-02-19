С 4 по 7 марта в Баку пройдет второй международный итало-азербайджанский кинофестиваль.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фестиваль носит цель пропаганды прошлого, настоящего и будущего итальянского и азербайджанского кинематографа.

Фестиваль пройдет в рамках сотрудничества посольства Италии в Азербайджане, кинокомпании "Imago Group", университета Ca Foscari (Венеция), Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, компании "Cinema Plus" и организации "United Cultures".