https://news.day.az/culture/1204610.html В Баку пройдет второй международный итало-азербайджанский кинофестиваль
В Баку пройдет второй международный итало-азербайджанский кинофестиваль
С 4 по 7 марта в Баку пройдет второй международный итало-азербайджанский кинофестиваль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фестиваль носит цель пропаганды прошлого, настоящего и будущего итальянского и азербайджанского кинематографа.
Фестиваль пройдет в рамках сотрудничества посольства Италии в Азербайджане, кинокомпании "Imago Group", университета Ca Foscari (Венеция), Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, компании "Cinema Plus" и организации "United Cultures".
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