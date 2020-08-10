Мугам и африканские ритмы - "Ən" Севды Алекперзаде

Заслуженная артистка Азербайджана, известная исполнительница Севда Алекперзаде порадовала поклонников новым музыкальным проектом "Ən", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Представив песню "Ən", певица в очередной раз продемонстрировала свои безграничные возможности исполнения в совершенно разных, современных жанрах.

В команду, которая дала "жизнь" музыкальному проекту "Ən", вошли профессионалы, умеющие работать с волшебным голосом певицы. Песня написана и спродюсирована Ниджатом Меликовым.

Профессиональный стилист Лейла Мамедова, почувствовав в песне удачную гармонию Востока и Запада, а также мугама и африканских ритмов, добавила в образ Алекперзаде особенных красок, безупречных деталей и тонкого вкуса. Топ-визажист Эльнур Гасанов дополнил созданный Мамедовой образ стильными акцентами.

Студийную съемку загадочного образа доверили опытному фотографу Тогрулу Гурбанову. Несмотря на то, что визуальное решение проекта задумано в жанре лирического видео, талантливый дизайнер Мурад Мурадов великолепно справился с задачей. Сведение и мастеринг принадлежат Фариду Исмаилову. Все права этого проекта принадлежат Peachline.