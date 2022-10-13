В Баку пройдет международная конференция "Музей для юных посетителей"

С 19 по 21 октября 2022 года в Азербайджанском национальном музее ковра (АНМК) состоится международная конференция "Музей для юных посетителей", организуемая АНМК и министерством культуры Азербайджана при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС), сообщили Trend в музее, передает Day.Az.

Конференция "Музей для юных посетителей" призвана охватить все нюансы сферы взаимоотношений музеев с юными посетителями, а также их родителями и учебными заведениями.

На сессиях предполагается обсудить такие темы, как "Музейные программы для детей, подростков и родителей", "Ребенок и музей: перспективы устойчивого развития в музейной сфере", "Расширение и динамика детской аудитории: инклюзивные проекты", "Музеи и школы: горизонты музейной педагогики", "Цифровой контент для детей в музеях".

В мероприятии примут участие 24 музейных работника из Азербайджана, Болгарии, Германии, Кыргызстана, Латвии, Нидерландов, России, Сербии, Туркменистана, Чехии, Узбекистана.

Данная конференция, учитывая ее тематику, пройдет в более свободном формате, чем обычный научный форум, и должна стать ярким, запоминающимся событием. В ее рамках, помимо академических сессий, предусмотрены также выставка, мастер-классы и богатая культурная программа.