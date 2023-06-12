Представители Азербайджана участвуют в Лаборатории режиссеров стран СНГ, Балтии и Грузии в Москве

Представители Азербайджана принимают участие в Лаборатории режиссеров стран СНГ, Балтии и Грузии, которая проходит с 11 по 24 июня в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова в Москве (Россия), сообщили Day.Az в пресс-службе Союза театральных деятелей Азербайджана.

Мероприятие проводится при организации Международной конфедерации театральных союзов.

Нашу страну на этом мероприятии представляют режиссер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Мехман Фатуллаев и режиссер Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига Анар Мамедов.

Азербайджанские режиссеры принимают участие в мероприятии по линии Союза театральных деятелей Азербайджана, в течение 14 дней они будут участвовать в рамках лаборатории в мастер-классах, семинарах, просмотрах спектаклей и других мероприятиях.