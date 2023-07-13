Жизнь и творчество Моллы Панаха Вагифа в новом издании Международного фонда тюркской культуры

В связи с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира в 2023 году, а также с целью пропаганды литературного наследия выдающихся личностей Тюркского мира со стороны Международного фонда тюркской культуры и наследия была издана новая книга о великом поэте Азербайджана Молле Панахe Вагифе "Сам визирь, слово шах".

Как сообщили Day.Az в Фонде, в книге собраны посвященные Молле Панаху Вагифу стихи азербайджанских и зарубежных поэтов, написанные на его произведения назире, высказывания азербайджанских и мировых литературных деятелей о жизни и творчестве писателя. Также в издание вошли дастан "Вагиф", одноименная драма Самеда Вургуна и дейишмелер Вагифа с Моллой Вели Видади. В сборник включены произведения известных азербайджанских художников, воплотивших образ поэта, а также фотографии со спектаклей "Вагиф", поставленных в различные годы в театрах Азербайджана.

Книга открывается предисловием руководителя проекта, президента Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиевой "Молла Панах Вагиф и несколько слов об этой книге". В предисловии Гюнай Эфендиева подчеркивает значимость литературной деятельности Моллы Панаха Вагифа для тюркского мира: "Творческое наследие выдающихся поэтов и писателей тюркского мира, а также произведения, написанные о них, имеют огромное значение для Международного фонда тюркской культуры и наследия. Книга "Сам визирь, слово шах" - очередной проект организации в этом направлении. Включенные в книгу поэтические произведения, жемчужины изобразительного искусства, посвященные личности и литературному наследию поэта, еще раз показывают, что Вагиф жив и кровно связан с тюркскими народами".

Следует отметить, что составителем и редактором книги, увидевшей свет в издательстве "Зардаби", является поэт Фарид Гусейн, художественным оформителем - заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, консультантом - заслуженный работник культуры Барат Вюсал, автором пояснений - переводчик Мухаммед Нури.