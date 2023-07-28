Азербайджанский мугам с большим успехом представлен на фестивале в Польше

Впервые азербайджанские музыканты приняли участие в фестивале Globaltika 2023 - "Мировая культура Гдыни", который прошел в польском городе Гдыня, сообшили Day.Az в пресс-службе Международного центра мугама.

Исполнитель на таре, директор Международного центра мугама, заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде и исполнитель на барабане, заслуженный артист Азербайджана, солист МЦМ Кямран Керимов своими выступлениями на фестивале с большим успехом представили азербайджанскую национальную музыку и национальные инструменты.

В фестивале приняли участие около 20 стран. Наши исполнители выступили первыми на открытии музыкального праздника. Выступление азербайджанских исполнителей с красочной часовой программой в Международном киноцентре Гдыня было встречено бурными аплодисментами. Репертуар состоял из азербайджанских мугамов и теснифов, ренгов и композиций.

Музыканты были приглашены на фестиваль еще в прошлом году во время их сольных концертов в Австрии. Музыканты приняли участие в фестивале по предложению главы организации "Культ Евразия" Даниэлы Либервирд и по официальному приглашению оргкомитета фестиваля.

Отметим, что на сегодняшний день Сахиб Пашазаде и Кямран Керимов в качестве дуэта тара и барабана представили азербайджанские национальные инструменты на девяти международных фестивалях. Также музыканты выступили на международной арене с более чем 20 сольными концертами в более чем 12 странах. А начало этому успеху положила награда гран-при, которую они получили в 2017 году на фестивале Şərq təranələri (Мелодии Востока) в Узбекистане. Более того, до сих пор азербайджанский мугам на фестивалях обычно демонстрировался в виде трио (ханенде, тар, кяманча). Однако, Сахиб Пашазаде и Кямран Керимов, пропагандируя азербайджанское искусство мугама в инструментальной форме (тар и барабан), сумели продемонстрировать таинственную красоту мугама в инструментальном исполнении. В рамках фестиваля, который длился три дня, прошла выставка фотографа из Узбекистана Хусниттина Атона "Узбекистан - на пересечении Шелкового пути", в которой с интересом были встречены фотографии, связанные с Азербайджаном.

Фестиваль Globaltika 2023 - "Мировая культура Гдыни" является летним фестивалем, на котором проходят мультикультурные мероприятия различных традиций и религий. Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать мультикультурализм, сблизить традиции и культуры. Участники представляют образцы, вдохновленные традициями и корнями своих родных земель, которые для художественного и социального общения "переведены" в современную среду. Основное внимание уделяется музыке, но на фестивале также отводится место и другим видам искусства, таким как литература и кино. Демонстрируются многие виды искусства, в том числе выставки фотографий и картин, йога, музыкальные и театральные мастерские.