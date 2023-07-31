На выставке в Латвии представлены ковровые изделия из коллекции азербайджанского музея

В латвийском городе Гулбене в рамках VI Международного фестиваля искусств Divi juliji ("Два Юлиуса") представлена выставка, на которой экспонируются ковровые изделия из коллекции Азербайджанского национального музея ковра, сообщили Day.Az в пресс-службе музея.

Традиционный фестиваль, организованный Гулбенским краевым историко-художественным музеем, посвящен памяти двух известных уроженцев этого города, художников и мастеров прикладного искусства - Юлиуса Мадерниекса (1870-1955) и Юлиуса Страуме (1874-1970).

В рамках мероприятия открылась выставка "На пути к вершине", посвященная этнографическим исследованиям Юлиуса Страуме на Кавказе, в том числе в Азербайджане.

В экспозицию вошли 16 традиционных ковровых изделий конца XIX - начала XX веков из коллекции Азербайджанского национального музея ковра.

Это произведения искусства, созданные в Карабахе, Баку и Ширване, отличающиеся высокими художественными качествами, уникальной композицией и цветовыми оттенками - чул (попона), лемегабагы (занавеска для полки), мафраш (ковровый сундук), украшение для упряжи верблюда, безворсовый ковер джеджим, мешок для соли, гашыгдан (мешочек для ложек), переметные сумы хурджун и хейба, скатерть-дастархан, джорабы, сумка.

На выставке также демонстрируется слайд-шоу, посвященное историко-архитектурным памятникам города Шуша. Выставка, проходящая при поддержке посольства Азербайджана в Латвии, продлится до 25 августа.

В рамках фестиваля состоялась международная научная конференция Divi juliji. Virsotnes ("Два Юлиуса. Вершины"). Заведующая отделом научных исследований и сохранения национального наследия Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению Айтен Ахмедова выступила на конференции с докладом на тему "Ковровые изделия в традициях и быту азербайджанского народа". Она отметила, что ковровые изделия, являющиеся неотъемлемой частью повседневной жизни нашего народа, считаются не только утилитарными предметами, но и благодаря своему прекрасному художественному решению и орнаментальному строю могут служить показателем высокого эстетического вкуса.

На конференции также выступила член Ученого совета Азербайджанского национального музея ковра, доктор искусствоведческих наук, профессор Кюбра Алиева с докладом на тему "Деятельность Страуме в Шуше, колыбели азербайджанского творчества".

Кроме того, на конференции были заслушаны доклады экспертов из разных стран на такие темы, как "Карабахские ковры в эскизах Юлиуса Страуме", "Школы ткачества в первой половине XX века", "Педагогические взгляды и принципы Юлиуса Мадерниекса" и другие.

В завершение конференции были проведены обсуждения, даны ответы на интересующие участников вопросы.