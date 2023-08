Азербайджанский и российский пианист и композитор Риад Маммадов выступил с новой концертной программой, подготовленной специально для сольного концерта по случаю выхода альбома Live at The Pushkin Museum.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, концерт состоялся в парке "Музеон" в Москве. В концертной программе под названием For All We Know ("Насколько нам известно") нашли воплощение поиски музыканта как пианиста и композитора, а также его размышления о том, как классические сочинения разных веков находят свое отражение в музыке сегодняшнего дня и, в том числе, в музыке для кинофильмов.

В первой части концерта Риад Маммадов представил свои транскрипции сочинений Иоганна Себастьяна Баха и импровизации на них, а продолжилась программа исполнением джазовых стандартов, которые стали своеобразным связующим звеном между академической музыкой и музыкой, написанной специально для кино.

Джазовые стандарты, мугам, а также собственные пьесы Риада Маммадова вновь продемонстрировали, что музыка может быть очень разной, однако она всегда объединяет.

В программу концерта вошли произведения Баха, Вагифа Мустафазаде, Джона Кутса, Ричарда Роджерса и других композиторов.