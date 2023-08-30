Азербайджанские фильмы удостоены наград Lendoc Film Festival в Санкт-Петербурге

Азербайджанские фильмы удостоены наград IV Международного кинофестиваля Lendoc Film Festival 2023, который прошел в Санкт-Петербурге с 25 по 29 августа, сообщает Day.Az.

Фильм режиссера Асифа Рустамова "Холодный, как мрамор" удостоен специального приза фестиваля "За лучшую ко-продукцию от оргкомитета". Фильм является совместным проектом киностудии "Азербайджанфильм", Общественного телевидения Азербайджана (İTV), Baku Media Center и французской компании Arizona Films.

Генеральный продюсер - Арзу Алиева, авторы сценария - Асиф Рустамов и Рулоф Ян Миннебо (Нидерланды), операторы-постановщики - Огтай Намазов и Адиль Аббасов, художник-постановщик - Рафиг Насиров, продюсеры - Фариз Ахмедов, Орман Алиев и Гийом де Сейль, креативный продюсер - Ирада Багирзаде. В главных ролях: народный артист Гурбан Исмаилов, актеры Эльшан Аскеров, Натаван Аббаслы.

Фильм повествует об отношениях невезучего художника и его возлюбленной. Вернувшийся домой после заключения отец пытается вмешаться в жизнь сына.

Фильм режиссера Хикмета Рагимова (также является автором сценария и исполнителем одной из главных ролей) "Обнаженный" удостоен специального диплома жюри конкурса игровых фильмов "Лучший оператор" (Иман Иманов). Фильм является проектом Общественного телевидения Азербайджана (ITV).

Оператор-постановщик - Иман Иманов, композитор - Турал Мамедли, звукорежиссер - Мортеза Наджаф, грим - Севиндж Зейналова. В ролях - заслуженные артисты Расим Джафар, Айшад Мамедов и Эльшан Рустамов, актеры Азер Айдемир, Эльшан Аскеров, Мамед Мамедли и другие.

По сюжету фильма, умирает очень бедный человек. У его сына по имени Рустам, который болен, не только нет средств, чтобы достойно проводить в последний путь отца, но и на похороны. Вместе с соседом Сабиром он вынужден колесить с гробом отца. А навстречу попадаются разные люди...

Напомним, что фильмы были ранее также отмечены призами других международных кинофестивалей.

Отметим, что азербайджанский кинорежиссер и продюсер Фариз Ахмедов был председателем жюри конкурса неигрового кино. На заседании руководителей международных киноорганизаций в формате "круглого стола" среди спикеров был также директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы Назим Гусейнов.

Lendoc Film Festival - масштабное международное культурное событие, которое знакомит зрителей с редкими и уникальными фильмами, поддерживает и развивает интерес к культурному этническому богатству и разнообразию регионов России и стран СНГ, а также даёт возможность создавать совместные кинопроекты. В этом году в фестивале приняли участие представители России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Индии, Аргентины и США и т.д. Фестиваль включал в себя две конкурсные программы - игровую и неигровую. Были также проведены мастер-классы и "круглые столы". За время фестиваля было показано более 30 картин в 5 кинотеатрах Санкт-Петербурга. Фестиваль за 4 дня посетили более 7000 зрителей.

Организаторы - Санкт-Петербургская студия документальных фильмов "Лендок" совместно с АНО "Кинокультура" при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив, Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Роскино.