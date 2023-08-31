Азербайджанский художник удостоен награды в Украине

На выставке, организованной в украинском городе Ирпень, были представлены работы молодого азербайджанского художника.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в городе-герое Ирпене впервые после прошедших здесь боев вновь был организован VII пленэр "Нарисованный Ирпень".

На мероприятии с участием известных художников со всех регионов Украины нашу страну представлял молодой художник Хазрат Марданлы.

Работы азербайджанского художника вызвали интерес у посетителей выставки.

Посетители выставки высоко оценили картины художника и пожелали ему успехов.

Пленэр завершился церемонией награждения с участием мэра города Ирпень Олександра Маркушина.

Мэр города преподнес Хазрату Марданлы специальный приз и подарок.