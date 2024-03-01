Тимур Вайнштейн отмечает 50-летие! Парень из Баку

Сегодня известному теле- и кинопродюсеру, сценаристу, режиссёру, генеральному продюсеру телеканала НТВ, генеральному продюсеру видеосервиса Premier, члену легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионов ХХ века Тимуру Вайнштейну исполнилось 50 лет, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Тимур Вайнштейн родился 1 марта 1974 года в Баку в музыкальной семье. Его дед, Моисей Вайнштейн был композитором, а отец Леонид Вайнштейн - известный композитор, участник бакинской команды КВН 60-70-х годов "Парни из Баку", мать Баяз Везирова - учительница музыки, представительница азербайджанского дворянского рода Везировых.

Кстати, очень интересный случай! Впервые информация о рождении Тимура появилась через семь дней - 8 марта в газете "Молодежь Азербайджана" за подписью Г. Михайлова - друга его отца, Леонида Вайнштейна - автора опер "Золушка", "Кот в сапогах" и "Черная стрела", балета "Вдохновение", оперетты "Милый друг", классических произведений, музыки к фильмам и спектаклям, одного из самых талантливых учеников великого Гара Гараева. 1 марта 1974 года Леонид Вайнштейн был на премьере спектакля в Волгоградском театре музыкальной комедии и на сцене принимал поздравления. Но самое главное поздравление его ждало из Баку - телефонистка сообщила, что у него родился сын!

Прошли годы, родители мечтали, что их сын продолжит музыкальную династию, но как оказалось, у него не оказалось слуха. И тогда Тимур решил стать врачом, став выпускником Азербайджанского государственного медицинского университета по специальности врач-психиатр.

Тимур Вайнштейн: "Ритм есть, а слуха нет. Угадывать ноты, стоя спиной к фортепиано, у меня не получалось (смеется). Чтобы найти ответ на вопрос - как это произошло, я серьезно увлёкся генетикой, когда учился в медицинском институте. Одно время я даже хотел стать генетиком, так мне было это интересно. Однако ответ на свой вопрос, как получилось, что находясь в музыкальной среде, я не получил музыкальную одаренность, для меня остался загадкой. Когда я работал в психиатрической больнице, я общался не только с потрясающими специалистами, но и, не побоюсь этого слова, с потрясающими пациентами, которые проходили там лечение. Это тоже своеобразный опыт. Благодаря своей первой профессии, я понял, что все люди разные, и к каждому человеку нужен свой, индивидуальный подход. Нельзя всех равнять под общие правила жизни, быть категоричным, требовать от людей, чтобы они были именно такими, как хочется тебе. Каждый по-своему воспринимает этот мир в целом и тебя в частности, у каждого свое мировоззрение. Поэтому полученный опыт очень мне помогает по жизни, особенно при общении с творческими людьми, которые все категорически разные и, что уж скрывать, не всегда нормальные...".

Казалось, Тимур станет отличным врачом, но, как говорится, "перебило творчество", а именно КВН. С 1991 года - художественный руководитель команды КВН "Парни из Баку". Чемпион Высшей лиги КВН (1992), обладатель Летнего кубка 1995 года. В 2000 году "Парни из Баку" под художественным руководством Тимура Вайнштейна стали победителями "Турнира лучших команд КВН XX века".

Тимур Вайнштейн: "Я всегда вспоминаю этот период моей жизни с улыбкой на лице. Это были счастливейшие моменты, которых у нас было достаточно много. Я помню нашу поездку всей командой в Карабах в 1994 году. Это было тяжелое время, но мы поехали туда, чтобы поддерживать ребят, солдат. Это было что-то очень важное для нас. Мы много чего вместе прошли, но вот это было прямо что-то очень эмоциональное, что нас еще больше всех скрепило как команду. И это вообще была отдельная история. На эту тему можно даже когда-нибудь кино снять. А вообще я вспоминаю, конечно, с невероятным счастьем время КВН. Я не представляю, как нам было бы сложно пережить это время 90-х без КВН. Мы играли уже с 1992 года в Москве, представляли тогда Азербайджан. Тогда нам говорили, что мы прорываем информационную блокаду, потому что тогда флаги Азербайджана нигде не появлялись. Было очень много чего, но самое главное, наверное, дружеские связи".

И после этого он решил добиться успеха в телепространстве, поступив в Российский институт работников телевидения по специальности режиссёр телевизионных программ.

Тимур Вайнштейн: "Мой отец был музыкальным руководителем команды. Он, кстати, предложил тогда исполнять песню "Парни из Баку", а через много лет так стала называться наша команда. Юлий Гусман и мой отец были близкими друзьями. К сожалению, отец рано ушел из жизни, не выдержав произошедших в стране перемен: он никогда ничего ни у кого не просил, был известным, ярким композитором, а тут вдруг слом прежних отношений - он за один день ушел. Юлий Соломонович очень сильно помог мне, когда я приехал в Москву. Мы продолжаем дружить и сотрудничать, очень хорошо друг друга понимаем, и разницы в поколениях не ощущаем".

С 1996 года работал в телекомпании ВИD. С 2000 года и по сей день - продюсер и режиссёр Церемонии вручения Национальной кинематографической премии "Ника", а с 2003 по 2008 годы и Национальной спортивной премии "Слава". C 2000 по 2009 годы - соучредитель и генеральный продюсер компании "Леан-М". С 2009 по 2015 годы - учредитель и генеральный продюсер компании "ВайТ Медиа". С 2013 по 2016 годы входил в совет директоров "СТС Медиа". С 1 декабря 2015 года по настоящее время занимает пост заместителя генерального директора - генерального продюсера телеканала НТВ. Под руководством Тимура Вайнштейна реализовано множество успешных телепроектов, сняты фильмы и сериалы.

Обладатель множества регалий. Академик Международной телевизионной академии, член Академии Российского телевидения, Российской Академии кинематографических искусств, член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Отмечен государственной медалью Азербайджана "Прогресс" за заслуги в развитии азербайджанской культуры, медалью ордена России "За заслуги перед Отечеством" I степени за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу. Супруга Яна Батыршина - телеведущая, бывшая гимнастка, две дочери - Мариам и Айла, сын Леонид.

И родной Баку всегда по жизни....

Тимур Вайнштейн: "Я с удовольствием всегда приезжаю на Родину, в Баку. Там у меня похоронены предки на еврейском кладбище. Мне кажется, как раз эта атмосфера, эта душа, эта дружба сохраняются и, я думаю, на долгие века еще сохранятся там. Это было испокон веков. Каждый раз, приезжая в Баку, я получаю колоссальное удовольствие. Город живет и процветает. Я еду в разные регионы Азербайджана и наслаждаюсь увиденным там. Везде чувствуется невероятное развитие, причем стремительное. В Азербайджан влюбляются туристы, инфраструктура идет вперед огромными шагами, в стране проходят международные фестивали, крупнейшие спортивные турниры, конференции, деловые встречи. Это просто не может не радовать, и я горжусь, что Азербайджан процветает!

Мои две дочери настолько любят ездить в Баку, что я вам даже не могу передать. У них там очень много друзей. И на мой вопрос, куда поехать отдыхать - вся моя семья, в том числе супруга Яна Батыршина, дружно отвечают - в Баку! И это для меня очень важный показатель. Они обожают Баку, очень любят всё в Азербайджане - людей, атмосферу, климат. Яна прямо говорит, что хочет жить в Баку. Для меня, знаете, что важно? Когда я с друзьями приезжаю в Баку, с друзьями не из Азербайджана, мне нравится, что эти люди так восхищаются моим родным городом. Все в один голос говорят, как в Баку красиво, вкусно, какая атмосфера, какой замечательный климат. Я счастлив в этом городе. Мне очень нравится наблюдать за тем, как Азербайджан меняется. Особенно важно было для меня, что я побывал в Шуше и Физули... Приземлился в новом шикарном аэропорту. Физули - это родина моих дедушки и бабушки, маминых родителей. Я побывал на родине предков - это же прекрасно!"

От имени Day.Az поздравляем Тимура Вайнштейна с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!

При подготовке статьи использованы материалы из открытых источников в интернете.

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