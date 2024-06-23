На Крите нашли лабиринт Минотавра

На греческом острове Крит случайно нашли древний лабиринт, который напоминает лабиринт мифического Минотавра - чудовища с телом человека и головой быка. Это первое сооружение подобного рода, найденное на Крите, и оно заметно отличается от обычных дворцов того времени. Необычна даже его форма: она круглая, а не квадратная. Внутри лабиринта сохранились многочисленные кости животных, передает Day.Az.

На Крите впервые нашли лабиринт, хотя остров известен именно благодаря легенде о таком сооружении.

О находке объявило министерство культуры Греции. Лабиринт обнаружили на вершине холма Папура в 51 километре от критской столицы - города Ираклион. Там собирались устанавливать радары для нового аэропорта, строящегося в городе Кастелли. Однако теперь на холме продолжат раскопки, а для радаров подыщут новую точку.

Лабиринт состоит из восьми концентрических кругов, толщина его стен достигает полутора метров, а высота в отдельных секциях - 1,7 метра. Площадь постройки составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Радиальные стены разделяют его на четыре секции, а небольшие проходы соединяют разные части сооружения.

В центре лабиринта располагается еще одно круглое здание, которое также разделено на четыре сектора. Раскопки пока не завершены, поэтому постройка может оказаться еще крупнее.

Лабиринт напомнил многим древнегреческую легенду о Минотавре, действие которой происходит именно на Крите

Согласно мифу, жена критского царя Миноса спряталась в деревянную корову, обольстила быка и родила Минотавра - чудовище с головой быка и телом человека.

Минос держал его в лабиринте, время от времени бросая ему на съедение семь девушек и семь юношей, которых для этого присылали из Афин. Так продолжалось, пока в лабиринт не попал герой Тесей. Он сумел победить Минотавра и найти выход из лабиринта.

Впрочем, если верить мифу, жилище мифического Минотавра располагалось под землей в городе Кносс. Лабиринт, который нашли в наше время, находится на горе совершенно в другой части острова.

Строители лабиринта создали первую цивилизацию в Европе и исчезли при загадочных обстоятельствах три тысячи лет назад

О минойской цивилизации, которая когда-то населяла Крит, почти не упоминают в учебниках истории, поэтому многие знают о ней лишь из древнегреческих мифов. В действительности минойцы появились задолго до древних греков и римлян. Считается, что они уже существовали в 3000 году до нашей эры, тогда как начало истории Древней Греции относят лишь к VIII веку до нашей эры.

Жителей Крита считают создателями первой цивилизации в Европе. У них было все - архитекторы, ремесленники, купцы и художники, которые славились по всему Средиземноморью. Ни один европейский народ не имел письменности, а у минойцев их было две: они использовали и буквы, и иероглифы. Ни те, ни другие не расшифровали до сих пор.

Историки узнали о существовании минойской цивилизации лишь в середине XIX века и назвали ее в честь царя Миноса - того самого, у которого был минотавр

При этом ученые до сих пор не уверены, была ли на Крите монархия. Вполне возможно, что минойцы обходились без нее. Хотя сохранилось множество фресок, ни на одной не изображен правитель острова, а многочисленные дворцы, судя по всему, представляли собой не жилые, а административные сооружения.

Минойцы торговали со всеми крупными средиземноморскими государствами той эпохи, а ремесленников и художников с Крита часто нанимала иностранная знать - например, древнеегипетская. Первую настольную игру, скорее всего, тоже придумали на Крите. Деревянную доску и фигурки из слоновой кости, золота и серебра, найденные при раскопках, датируют 1700 - 1500 годами до нашей эры. Шахматы появились примерно спустя две тысячи лет.

Около XII века до нашей эры минойская цивилизация исчезла. Археологи обнаружили, что в этот период крупные прибрежные города опустели. Жители острова бросали все и уходили в горные села, которые проще оборонять. Но, судя по всему, это их не спасло.

Неизвестно, от чего бежали минойцы. Однако подобные события происходили не только на Крите. Неведомые "народы моря", о которых никто не слышал ни до того, ни после, уничтожили едва ли не каждый крупный город Средиземноморья.

Историки называют события того времени Катастрофой бронзового века и считают, что она превосходила по масштабам падение Римской империи. Государства Европы, Ближнего Востока и Северной Африки были отброшены в прошлое. Чтобы оправиться от потрясения и вернуться к прежнему уровню развития, им потребовались сотни лет.

В лабиринте устраивали пиршества, однако он напоминает не дворец, а гробницу

Археологи предполагают, что лабиринт был построен между 2000 и 1700 годами до нашей эры представителями так называемой минойской цивилизации. На это указывает стиль керамических черепков, найденных при раскопках.

Примерно в то же время на острове были сооружены самые известные дворцы. Однако все они существенно отличаются от сооружения, найденного на холме Папура. Обычно критские дворцы имели квадратную или прямоугольную форму, тогда как лабиринт круглый. Круглыми на Крите обычно делали гробницы.

Внутри лабиринта археологи нашли множество костей животных. Это, по всей видимости, свидетельствует о том, что в нем устраивали ритуальные пиршества, в которых участвовали все местные жители.

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