Презентован проект о природном и культурном наследии Азербайджана

Министерство культуры Азербайджана в рамках мероприятий 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) реализовало проект, посвященный природному и культурному наследию Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Цель проекта - продемонстрировать взаимодействие природы и культуры, взаимосвязанное развитие различных областей природы и культуры на протяжении многих лет и веков.

Видеокадры сопровождаются музыкой, где человеческий голос имитирует звуки природы - журчание воды и щебетание птиц, а также чарующие звуки балабана. Вместо звуков дождя и грохотания грома звучат ритмы, отбиваемые на гобустанских камнях и нагаре.

Четыре стихии природы - вода, огонь, воздух и земля - представлены в единстве изображения и музыки.

Съемки проводились в различных регионах Азербайджана - в Губе, Гусаре, Гедабеке, Шамахы, Исмаиллы, Лянкяране, Нахчыване, Шуше, Джебраиле, Агдаме, в памятниках истории, архитектуры, культуры, на уникальной живописной природе.

В видеоролике отводится место и хранящим в себе тайны природы заповедникам Атешгях, Янардаг, Ичеришехер, Гобустан, Басгал, Лагич и др. Вместе с тем увидеть тесную взаимосвязь природы и культуры можно и на образцах древних ремесел, которые донесли до наших дней сведения о возрасте и разнообразии флоры и фауны Азербайджана, - каменных плитах, коврах и рисунках.

Проект доносит идеи "Культура также для природы" и "Культура также служит климату".