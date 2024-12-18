Искусство признано полезным для здоровья

Участие в культурных мероприятиях и занятия творчеством повышают качество жизни и помогают бороться с симптомами психических заболеваний.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на исследование, проведенное в Британии.

Согласно информации, исследование проводили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и консалтинговой фирмы Frontier Economics по заказу британского Министерства по делам культуры, СМИ и спорта. Исследователи в рамках своих изысканий опросили представителей 13 групп населения страны и выяснили, что состояние здоровья и общее самочувствие респондентов улучшалось, когда они посещали культурные мероприятия или участвовали в них.

В частности, люди старше 65 лет, которые каждую неделю на протяжении трех месяцев посещали занятия по рисованию, стали чувствовать себя лучше. Опрос более 3 000 молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет выявил, что после участия в подобных мероприятиях респонденты стали видеть в своей жизни больше смысла. "Вовлеченность в такие виды искусства, как спектакли, мюзиклы и балет, и особенно занятие музыкой, связаны с уменьшением депрессии и боли, а также с улучшением качества жизни", - сказал соавтор исследования и представитель компании Frontier Мэтью Белл.

По словам другого соавтора исследования, директора Центра сотрудничества в сфере искусства и здоровья ВОЗ Дейзи Фанкурт, "занятия искусством оказывают разнообразное и ощутимое влияние на здоровье". В частности, искусство помогает поддерживать когнитивное развитие, способствует уменьшению симптомов психических заболеваний, боли и стресса. Исследовательница также допустила, что занятие творчеством может помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения, поскольку население будет заботиться о своем здоровье.

В исследовании также отмечается, что регулярное участие в культурной жизни общества не только помогает населению Великобритании экономить на посещении врачей, но и может рассматриваться как часть программы профилактических мер в сфере здравоохранения.