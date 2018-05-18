Азербайджан усиливает контроль за экспортом пищевой продукции

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана с первого июля будет выдавать специальные карты для производителей и экспортеров пищевой продукции.

Об этом в пятницу заявил журналистам председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошкар Тахмазли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"С первого июля текущего года контроль над экспортом и импортом продовольственных товаров в Азербайджане будет осуществлять Агентство продовольственной безопасности. Соответственно Агентство будет заниматься выдачей необходимых сертификатов. Предприниматели должны будут пройти регистрацию в центрах службы ASAN по принципу "единого окна" и их продукция попадет в наш реестр. Каждый предприниматель, прошедший регистрацию, получит специальную идентификационную карту", - отметил Тахмазли.

Как отметил Тахмазли, предложения по размеру госпошлин, необходимых для получения сертификатов, направлены в Тарифный совет. Сами пошлины будут уплачиваться в центрах Службы ASAN.

Агентство продовольственной безопасности создано в феврале 2017 года. Основные направления деятельности ведомства - обеспечение нормативного регулирования безопасности продуктов питания (разработка и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов), а также осуществление анализа рисков, проведение работ по гигиенической сертификации, в том числе предоставление сертификата качества продовольственной продукции, экспортируемой в зарубежные страны и другие направления.

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