Президенты Турции и Грузии обсудили важность газопровода TANAP

Президенты Турции и Грузии - Реджеп Тайип Эрдоган и Георгий Маргвелашвили обсудили важность Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Об этом говорится в сообщении президентского аппарата Турции, распространенной в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что у президентов двух стран сегодня состоялся телефонный разговор, в рамках которого также обсуждалось развитие двухсторонних отношений.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

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