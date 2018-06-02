Президент Грузии: TANAP поможет энергобезопасности континентальной Европы

2 июня 2018 14:14

Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили состоялся телефонный разговор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщает грузинское правительство.

Так, во время телефонного звонка, который состоялся по инициативе президента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Георгия Маргвелашвили со 100-летним юбилеем независимости Грузии и пригласил 12 июня в Эскишехир на церемонию открытия проекта Трансанатолийского природного газопровода TANAP.

Маргвелашвили в ходе телефонного разговора также отметил, что благодаря проекту TANAP газ из Азербайджана попадет в Турцию, а затем - в страны ЕС, что поможет энергобезопасности континентальной Европы, а участие Грузии в этом проекте является важным.

Лидеры обеих стран рассмотрели и вопросы двустороннего сотрудничества.

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