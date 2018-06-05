Гянджинский автомобильный завод расширит производство тракторов "Беларус" - ФОТО

Гянджинский автомобильный завод и Минский тракторный завод могут расширить контракт на производство тракторов "Беларус" в Азербайджане до конца 2018 года. Об этом сказал во вторник Trend директор Гянджинского автозавода Кямран Назаров, передает Day.Az.

Он рассказал, что Гянджинский автомобильный завод принял участие в Международной выставке "Белагро-2018", которая проходит в Минске.

По словам Назарова, в рамках выставки были проведены переговоры с генеральным директором Минского тракторного завода Федором Домотенко, в ходе которых были обсуждены вопросы расширения модельной номенклатуры выпускаемых в Азербайджане тракторов, а также увеличения количества тракторов, которые будут выпущены в этом году в Гяндже.

"В ближайшее время завод завершит сборку тракторов по предыдущему контракту, предполагавшему производство 1000 машин. Таким образом, появляется возможность для расширения контракта до конца текущего года. Количество тракторов, которые будут собраны на предприятии по новому соглашению, будет определено в ходе переговоров", - сказал Назаров.

Директор завода отметил, что также был обсужден проект Гянджинского автозавода по производству экспортоориентированной продукции и технологий, выхода на рынки третьих стран, предполагающий строительство завода в Турции.

"Строительство нового предприятия идет ускоренными темпами. Во вторник место строительства тракторного завода в Турции посетил губернатор провинции Кырыкале Илькер Хактанкачмаз, который ознакомился с проведенными работами", - сказал Назаров.

В конце прошлого года Гянджинский и Минский заводы подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве, которое открыло для азербайджанского предприятия возможности создания производства в Турции.

Соглашение, подписанное в целях эффективного сотрудничества в области сборочного производства и продаж продукции МТЗ, в частности, предполагает расширение географии присутствия бренда и увеличение объема продаж за счет создания совместного предприятия в Турции для дальнейшего продвижения тракторов на этом рынке.

Гянджинский автомобильный завод начал свою работу в декабре 2004 года. На Гянджинском автозаводе в настоящее время собираются тракторы "Беларус" и автомобили МАЗ, КАМАЗ и "Урал".

Помимо тракторов и автомобилей, на Гянджинском автозаводе налажено производство различного навесного оборудования для тракторов "Беларус". На технику, произведенную на предприятии, выдается гарантия сроком на один год, а также обеспечено ее качественное сервисное обслуживание во всех регионах страны.

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