В Азербайджане начинается регистрация субъектов предпринимательства сферы пищепрома

С первого июля начинается регистрация субъектов предпринимательства, действующих в сфере производства продовольствия на территории Азербайджана. Об этом в среду сказал завотделом информационного обеспечения и инновационных решений Агентства продовольственной безопасности Мансур Пириев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пириев отметил, что эти субъекты будут зарегистрированы и включены в реестр.

Субъекты будут зарегистрированы в течение 30 дней после представления заявления и приложенных к нему документов в соответствующее "окно" центров Службы ASAN.

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