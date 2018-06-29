В Азербайджане ликвидируются гигиенические сертификаты на продукцию - ПОДРОБНОСТИ

С первого июля в Азербайджане ликвидируются гигиенические сертификаты, выданные предприятиям, действующим на территории страны.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Товары, поступающие из-за рубежа, как и товары местного производства, будут регистрироваться в Агентстве продовольственной безопасности с выдачей сертификата безопасности. Это соответствует международной конвенции в данной области", - сказал Тахмазли.

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