В Азербайджане ликвидируются гигиенические сертификаты на продукцию - ПОДРОБНОСТИ

29 июня 2018 13:42

С первого июля в Азербайджане ликвидируются гигиенические сертификаты, выданные предприятиям, действующим на территории страны.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Товары, поступающие из-за рубежа, как и товары местного производства, будут регистрироваться в Агентстве продовольственной безопасности с выдачей сертификата безопасности. Это соответствует международной конвенции в данной области", - сказал Тахмазли.

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