В Азербайджане меняются правила поставки и регистрации агрохимических средств

Кабмином Азербайджана производятся изменения в существующее решение по поставке и регистрации в Азербайджане агрохимических средств.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, процесс поставки и регистрации агрохимических средств будет контролировать ряд министерств - здравоохранения, экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям и Агентство продовольственной безопасности.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook