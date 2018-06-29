В Азербайджане меняются правила поставки и регистрации агрохимических средств
29 июня 2018 14:01 183
Кабмином Азербайджана производятся изменения в существующее решение по поставке и регистрации в Азербайджане агрохимических средств.
Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, процесс поставки и регистрации агрохимических средств будет контролировать ряд министерств - здравоохранения, экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям и Агентство продовольственной безопасности.
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