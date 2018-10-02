Азербайджанским бизнесменам предоставлены льготные кредиты почти на 5 млрд манатов
2 октября 2018 12:05 158
Фонд развития предпринимательства Азербайджана (ранее Национальный фонд поддержки предпринимательства) до сегодняшнего дня выделил льготных кредитов на 4,9 миллиарда манатов. Об этом во вторник сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на мероприятии в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам замминистра, эти средства были предоставлены 36 тысячам предпринимателей.
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