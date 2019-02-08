Молодежь в Азербайджане обеспечат работой в сельском хозяйстве

До сегодняшнего дня около одной тысячи молодых людей обратились для подключения к проекту повышения аграрной занятости (AMAL).

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам глава Государственной службы по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства Азербайджана Мирза Алиев.

Как отметил глава службы, этот проект является первым в своем роде. Его цель - повысить занятость в регионах в сфере сельского хозяйства.

"Таким образом, увеличится интерес к этой сфере, будут внедряться инновации и расширится возможность людей, вовлеченных в сферу сферу сельского хозяйства", - сказал он.

По словам Алиева, сегодня всё еще поступают предложения для участия в проекте. Первые 300 человек, успешно прошедших первые этапы, получат возможность участвовать в тренингах.

"Фермерам, чьи бизнес-идеи будут более привлекательными, мы окажем материальную помощь", - отметил Мирза Алиев, добавив, что оказанная финансовая помощь составит в среднем две тысячи манатов.