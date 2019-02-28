За последние 15 лет свыше 35 тысячам субъектов предпринимательства в Азербайджане были выданы льготные кредиты на 2,2 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в четверг журналистам заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

По словам замминистра, кредиты на сумму 1,2 миллиарда манатов были выданы за счет ранее возвращенных средств.

"Это показывает, что инвестиции в реальный сектор приносят результаты", - сказал Мамедов.

Он отметил, что в настоящее время доля частного сектора в ВВП страны превышает 80 процентов, а в сфере занятости этот показатель составляет 76 процентов.

"По состоянию на первое января текущего года в стране число зарегистрированных субъектов предпринимательства превысило 970 тысяч. Как известно, в связи с развитием в стране среднего и малого предпринимательства были внесены соответствующие изменения в налоговое законодательство, предложены различные льготы. Говоря об институциональных реформах, следует отметить создание в стране Агентства развития малого и среднего бизнеса, основной целью которого является поддержка перспективных проектов, поддержка в развитии связей с партнерами", - сказал Мамедов.

Не менее важную роль, по словам замминистра, играет действующий при министерстве Фонд развития предпринимательства, который реализовал широкомасштабные работы по поддержке предпринимателей.