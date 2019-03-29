Глубокие реформы, проведенные в Азербайджане за последние годы, способствовали значительному росту национальной экономики, а также улучшению позиций страны в рейтинге и отчетах ведущих международных организаций.

Об этом как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал замминистра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов во время международной конференции "Экономические реформы: развитие и диверсификация предпринимательства" в Баку.

По словам замминистра, благодаря реформам, проведенным в стране, национальная экономика Азербайджана, выстояла перед внешними вызовами на фоне сложных процессов, происходящих в регионе и мире.

"На сегодняшний день одной из важных задач государственной политики является диверсификация национальной экономики, развитие ненефтяного сектора, его важных сегментов, а также улучшение бизнес-климата за счет развития предпринимательства в Азербайджане. Во всех этих направлениях сегодня отмечаются положительные результаты, которые были достигнуты за счет проведенных реформ", - сказал Мамедов.

Замминистра отметил, что все основные цели и задачи социально-экономического развития изложены в Стратегической дорожной карте, и со стороны государства делаются конкретные шаги по их реализации, включая совершенствование законодательной системы.

Замминистра подчеркнул, что одним из важных условий социально-экономического роста является развитие предпринимательства, и этому сегменту государство уделяет особое внимание.

"То, что в Азербайджане идет активное продвижение деловой среды, и оказывается серьезная поддержка сфере предпринимательства, является одним из наглядных результатов, проведенных реформ. Это очень важный фактор, потому что развитие предпринимательства увеличивает инвестиционные возможности страны. При этом на сегодняшний день 50 процентов инвестиций в экономику страны приходятся на зарубежные вливания", - продолжил Мамедов.

Замминистра отметил, что для качественного роста национальной экономики важным условием является развитие промышленного сектора, создание промышленных парков, расширение аграрной отрасли, производственного сектора.

"Это необходимо в создании оптимальной среды для производства качественной аграрной, или промышленной продукции. В то же время конкурентоспособность азербайджанской аграрной продукции благодаря высокому качеству увеличивает экспортный потенциал страны, а также шансы для продвижения отечественной продукции на внешние рынки. Как следствие успешно проведенных реформ, я бы отметил еще и строительный сектор Азербайджана, который в настоящее время демонстрирует хорошие показатели. Рост объема производства строительных материалов в Азербайджане, позитивно отразилось и на состоянии строительного сектора, и в этом сегменте также имеется ощутимая динамика", - сказал Мамедов.

Далее замминистра привлек внимание к сфере туризма, отметив позитивную динамику ее развития.

"Расширение туристической сферы имеет колоссальное значение не только для развития экономики, роста денежных поступлений в страну, но и для улучшения имиджа Азербайджана в регионе и мире", - сказал Мамедов.

По словам замминистра, улучшение позиций Азербайджана в рейтинге Всемирного банка по Doing Business - 2019 напрямую было связано с институциональными преобразованиями и коренными реформами, которые планомерно осуществлялись на протяжении последних трех лет, основу которых составляет продуманная и сбалансированная экономическая политика государства.

По словам Мамедова, то, что Азербайджан в глобальном рейтинге Doing Business - 2019 Группы Всемирного банка значительно улучшил позиции, заняв 25-е место среди 190 стран, - однозначный показатель успешности проведенных реформ и грамотной экономической политики азербайджанского государства.

Отметим, что 29 марта в Баку состоялась международная конференция "Экономические реформы: развитие и диверсификация предпринимательства", организованная Центром анализа экономических реформ и коммуникации Азербайджана и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Основная цель конференции - дальнейшее укрепление связей между евразийским регионом и странами ОЭСР, расширение сотрудничества в области экономического и социального развития региона и обсуждение путей решения существующих проблем в этих областях.

В работе конференции приняли участие высокопоставленные представители правительства Азербайджана и международных организаций.