Проведенные в Азербайджане реформы способствовали ускорению темпов развития частного сектора, а также усилению возможностей реального сектора экономики.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник на брифинге заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

По словам замминистра, до сегодняшнего дня со стороны Фонда развития предпринимательства было выдано 35 тысячам предпринимателей льготные кредиты на 2,3 миллиарда манатов, которые предназначены на реализацию проектов общей стоимостью 5,1 миллиарда манатов.

Мамедов отметил, что на сегодняшний день создана устойчивая база для поддержки предпринимательства в стране, которая совершенствуется при поддержке государственного сектора, и направлена на оздоровление бизнес-среды в Азербайджане и создание оптимальных условий для повышения качества бизнеса и оказываемых населению услуг.

Отметим, что Фонд развития предпринимательства создан на базе Национального фонда поддержки предпринимательства, действующего в стране с 1997 года. В этом году по линии фонда планируется выдать льготных кредитов на 160 миллионов манатов.