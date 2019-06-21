С начала 2019 года на финансирование инвестиционных проектов общей стоимостью 175,7 млн манатов 463 предпринимателям были выделены 46 млн манатов льготных кредитов. Об этом сказал замминистра экономики Сахиб Мамедов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замминистра, реализация этих проектов позволяет открыть до 1800 рабочих мест.

Мамедов добавил, что 29 предпринимателям Гянджа-Газахского экономического района выделено льготных кредитов на 781 тысячу манатов для развития сфер животноводства, садоводства и овощеводства.

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